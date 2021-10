Incidente a Spilimbergo fra bus di linea, auto e furgone: gravissimo un ragazzo

SPILIMBERGO - Gravissimo incidente stradale questa mattina, venerdì 15 ottobre, sulla sr 464 a Spilimbergo, in via San Giovanni eremita. In direzione Dignano, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo, sono entrati in collisione più mezzi, tra cui una corriera di linea, un'auto e un furgone. Tra i feriti c'è un ragazzo in gravissime condizioni . Rianimato sul posto dal personale sanitario, è stato trasportato all'ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Spilimbergo. La strada è chiusa al traffico dalle 8, sarà riaperta una volta conclusi i rilievi da parte dei carabinieri.