Spettacolare incidente a Pasiano, con l'auto abbatte un palo dell'illuminazione

Ha perso il controllo dell'auto finendo per abbattere un grosso palo dell'illuminazione. Spettacolare incidente stradale questa mattina a Pasiano di Pordenone, con il conducente dell'auto che è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto è arrivata la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone. I soccorritori sono intervenuta per l'incidente stradale in cui il conducente per causa ancora da chiarire è uscito autonomamente di strada con l'auto che è andata a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione lungo via Garibaldi.

Il conducente, seppur scosso, ne è uscito Illeso. La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza palo e autovettura. Ultimo aggiornamento: 11:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA