Il pensiero di farla finita si era già manifestato nella testa di Enzo Minisini, il 75enne di Caporiacco che mercoledì mattina ha sparato contro Firewoin Zemichael Gebresilasse nelle campagne del suo paese e poi si è tolto la vita puntandosi alla tempia una pistola Beretta 7,65. I contorni del tentato omicidio-suicidio sono sempre più nitidi per gli inquirenti. La versione fornita dalla 43enne etiope conferma quanto la donna aveva dichiarato al 112 quando ha chiesto aiuto: «Mi ha sequestrato e sparato». Ciò che si nasconde dietro a una tragedia che avrebbe potuto avere proporzioni ancora più gravi si sta dipanando piano piano. Minisini - gran lavoratore e uomo molto generoso quando si trattava di dare una mano - nascondeva dei lati del suo carattere spigolosi e per certi tratti insondabili, che lo avevano portato ad affrontare situazioni conflittuali complesse.

LA PISTOLA

Un passato di duro lavoro nei cantieri africani come muratore e meccanico per una ditta di Roma. Due matrimoni falliti alle spalle, tre figlie con due donne diverse e con le quali non aveva più rapporti. La casa di via Sant’Eliseo 2 venduta la scorsa estate per trasferirsi in un appartamento per autosufficienti della casa per anziani di Majano. Che cosa frullava nella testa di Minisini? L’uomo riservato, che si limitava a qualche battuta al bar con i compaesani, aveva già manifestato il proposito di suicidarsi. E forse è per proprio per questo che si è procurato chissà come la pistola usata l’altra mattina. È un’arma che, attraverso la matricola, ha portato gli investigatori in un’armeria di La Spezia, città in cui il tracciamento della pistola si ferma, in quanto l’armaiolo non è più in attività e non si capisce in quali mani la 7,65 sia poi finita.

LE VISITE A SAVORGNANO

Con Firewoin Zemichael Gebresilasse, la 43enne etiope che vive nella frazione di Savorgnano, a San Vito al Tagliamento, dove la chiamano Fru, aveva un rapporto di amicizia. Lo vedevano spesso arrivare in macchina in via Versa, dove ci sono le palazzine delle case popolari. Si fermava a chiacchierare, spesso anche a cena, come fosse uno di famiglia, ma Fru era stata chiara: «Soltanto amici, nessun rapporto sentimentale». Rimasta vedova lo scorso anno - il marito Maurizio Bonito, originario di San Giorgio della Richinvelda è molto a 66 anni per un infarto - la donna vuole pensare soltanto ai figli e a come aiutarli affinché concludano gli studi.

IL SEQUESTRO

A Minisini quell’amicizia probabilmente non bastava. Quando Fru lo ha raggiunto a Colloredo di Monte Albano, con la sua Fiat Panda nera, mai avrebbe immaginato che l’uomo sotto la minaccia della pistola l’avrebbe costretta a imboccare la stradina sterrata che, da via San Daniele, a Caporiacco, porta in un vigneto. E, soprattutto, che Minisini avesse intenzione di farla finita trascinando anche lei verso il baratro. Quattro colpi: due l’hanno attinta al ginocchio e alla schiena (dove è stato estratto un proiettile), l’ultimo lo ha riservato a se stesso.