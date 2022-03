Una notte in balìa di un uomo che voleva trascinarla nel suo folle proposito di morte. Firewoin Zemichael Gebresilasse, Fru per gli amici, ha lottato con tutte le sue forze e la sua capacità di persuasione per convincere Enzo Minisini a mettere via la pistola e a riportarla a casa dai suoi figli. È riuscita a salvarsi per una serie di fortunate coincidenze, prima fra tutte il fatto che il proiettile che le ha perforato l’emicostato non ha leso organi vitali. Il suo racconto, raccolto dai carabinieri del Nucleo investigativo in ospedale a Udine, dove è ricoverata, è puntuale e sta trovando riscontri. È stato un sequestro di persona e tentato omicidio.



LA GITA

Fru Gebresilasse, 43 anni, etiope, rimasta vedova nel 2021, conosceva Minisini da qualche anno. L’uomo, 75 anni, pensionato di Caporiacco con un passato di emigrante in Africa e nell’America Centrale, due matrimoni naufragati, era diventato uno di casa e spesso andava a Savorgnano, la frazione di San Vito al Tagliamento in cui vive la donna, a farle visita. Capitava anche che restasse a dormire se si era fatto troppo tardi per affrontare la strada fino a Caporiacco o a Majano, dove era andato ad abitare in un appartamento della casa per anziani. Per lei era un amico. Nulla di più. Lui, invece, si era invaghito di quella donna gentile e sorridente conosciuta a una cena. Spesso la portava a mangiare fuori. E quando martedì scorso le ha proposto di andare a mangiare il polletto “Al Buon arrivo” di Resiutta, sulla Pontebbana, la donna ha accettato. Non aveva nulla da temere, Minisini si era sempre comportato bene, poteva essere il nonno dei suoi figli.



IL SEQUESTRO



Che non era il vecchietto innocuo che sembrava, lo ho scoperto dopo l’ora di pranzo. Minisini era andato a prenderla a Savorgnano con la Fiat Panda nera (la utilizzava lui, ma l’aveva intestata all’amica). E sempre a Savorgnano avrebbe dovuto riaccompagnarla. Questi erano gli accordi. «Voglio essere a casa quando mio figlio torna da scuola», gli aveva detto la donna. Da quel momento è cominciato un incubo che si è protratto per 18, forse anche 20 ore. Minisini si è rifiutato di portarla a casa e ha cominciato a minacciarla con la Beretta 7,65 che chissà come si era procurato. Con l’arma puntata contro, la donna, terrorizzata, ha risposto alle telefonate che le arrivavano senza poter far trapelare nulla e rassicurando l’interlocutore. Nessuno, dunque, ha sospettato che in realtà fosse prigioniera di Minisini.



LA FOLLIA



Il pensionato ha raggiunto le campagne di Caporiacco, dove è nato, manifestando i suoi intenti suicidi e la volontà di commettere un omicidio-suicidio: cancellare tutto, Fru compresa. Si era messo in testa di farla finita e, tra scenate di gelosia e atteggiamenti possessivi, da marito-padrone, ha costretto Fru a ore e ore di trattative. Il primo colpo lo ha sparato mentre discutevano all’esterno dell’auto. È quello che ha colpito la donna alla schiena, ferendola probabilmente anche al braccio. Era già sera. I quattro colpi che gli abitanti di via San Daniele hanno sentito verso le 9.30 erano soltanto l’atto finale. A quell’ora, infatti, Fru Gebresilasse ha tentato di fuggire, lui l’ha colpita alle spalle ferendola dietro a un ginocchio. Lei è caduta a terra, perdeva molto sangue. Nessuno potrà mai dire se fosse convinto di averla uccisa e se non abbia avuto cuore di portare a termine il suo piano. È a quel punto che preme il grilletto per l’ultima volta, contro se stesso, alla tempia.



LA FUGA



Fru si è rialzata a stento, ha cercato di tamponare il sangue con un foulard. Minisini era steso a terra, vicino alla macchina con portiere rimaste aperte. Si è trascinata lungo la strada sterrata in mezzo ai vigneti fino al muretto di una casa di via San Daniele, dove ha chiamato il 112: «Mi hanno sequestrato e sparato...».