Spaccio a scuola, blitz all'Ipsia: denunciati due studenti di 15 anni

Due studenti di 15 anni, uno residente nel Trevigiano e l'altro a Brugnera (Pordenone), sono stati denunciati alla Procura per i minori di Trieste per spaccio, con l'aggravante di fatti compiuti all'interno di un istituto scolastico. A scoprire la loro attività illecita sono stati i Carabinieri di Sacile nel corso di un'operazione concordata con la dirigenza dell'Ipsia Della Valentina di Sacile. Una decina di militari dell'Arma si sono presentati nelle aule dell'istituto professionale con l'ausilio del pastore tedesco Iro del Nucleo Carabinieri cinofili di Torreglia. Il fiuto del cane ha permesso di accertare che uno dei due giovani aveva con sé, nascosti nello zaino, 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 275 euro in contanti. L'altro coetaneo aveva nascosto in un pacchetto di sigarette, che teneva sotto al banco, alcuni grammi di marijuana e anfetamine, oltre a materiale per il confezionamento.



Il pastore tedesco ha poi puntato verso la zona dei bagni: qui, nascosta all'interno di un water, i Carabinieri hanno trovato una busta di cellophane sigillata con altri 20 grammi di marijuana che qualche altro studente aveva cercato di far sparire alla vista dei militari. Altri sette giovani - sei minori, tra i quali una ragazza, e un 18enne - residenti tra Aviano, Fontanafredda, Cordignano e Godega di Sant'Urbano sono stati segnalati alla Prefettura poiché trovati in possesso di un dispositivo che serve a macinare le sostanze stupefacenti con all'interno tracce di marijuana o perché si sono dichiarati assuntori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA