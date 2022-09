Eroina, cocaina, marijuana: avevano in mano il mercato di Sacile, ma non disdegnavano di vendere la loro merce anche a Prata, Brugnera e Pordenone. Ieri mattina davanto al gup Monica Biasutti c’è stato l’epilogo della vicenda giudiziaria che vedeva imputati, a vario titolo, Andrea Chiaradia, sacilese di 34 anni che in abbreviato è stato condannato a 7 anni di reclusione con recidiva reiterata (difeso dall’avvocato Guido Galletti). Stesso rito per Jerry Bijor, 37 anni, nigeriano residente a Padova condannato a 5 anni e 4 mesi (avvocato Tommaso Lesso) e per Maurizio Moras, 43 anni di Gaiarine condannato a 4 anni e 8 mesi (avvocati Giuseppe Basso e Massimo Scantamburlo). Hanno invece patteggiato la pena Ivan Fachin, 47 anni di Sacile (2 anni) difeso dall’avvocato Cisco Bernardi e Serena Valerio, 34 anni di Maniago (2 mesi convertiti in 4.850 euro di multa) difesa dall’avvocato Esmeralda Di Risio. Il pm Federico Baldo, che ha coordinato le indagini dei carabinieri di Sacile, aveva chiesto al gup pene più severe.



LA VICENDA



Il 7 aprile dello scorso anno i carabinieri si sono accorti di uno scambio di denaro, nel parcheggio di un supermercato sacilese, tra Fachin e un ragazzo di Brugnera. Per poi scoprire che quest’ultimo era andato da Fachin per procurarsi eroina, su indicazione di Chiaradia. Ed è il via all’inchiesta vera e propria, fatta di pedinamenti, monitoraggi, intercettazioni che permetterà ai carabinieri di Sacile di smantellare un importante traffico di cocaina, marijuana ed in parte eroina in tutto il comprensorio di Sacile. Conversazioni e messaggi su WhatsApp e Instagram inchiodano gli spacciatori che vengono tenuti sotto controllo mentre si scambiano droga nei parcheggi di bar e supermercati di Sacile, nella stazione ferroviaria e persino in centro a Pordenone. Gli impianti di videosorveglianza di alcuni locali pubblici di Sacile permettono agli investigatori di documentare la vendita di droga in strada.

LA MENTE



Eroina, cocaina, marjiuana erano vendute ogni giorno e a tessere la trama dello spaccio, secondo i carabinieri, è Chiaradia, soprannominato il Bestia. Era lui a trattare il prezzo della merce con i fornitori, a controllare i pusher e le richieste dei consumatori. Le indagini portano anche al loro rifugio, al nascondiglio dove i ragazzi tenevano la droga. Lo chiamano il bunker e si trova nelle palazzine di corso Garibaldi a Sacile. Il luogo di ritrovo, il mercato dove i pusher si ritrovano per procurarsi la droga ordinata dai consumatori di Sacile, Prata, Brugnera e Pordenone. Ma è il sacilese la zona dove lo spaccio è maggiore.

I PRIMI DUBBI