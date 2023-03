Tra i vestiti 35 grammi di eroina e in casa un bilancino: arrestato un 55enne di Cordenons

CORDENONS - Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone hanno arrestato un 55enne di Cordenons, pizzicato con 35 grammi di eroina. Un insolito andirivieni di persone dall'abitazione dell'uomo aveva insospettito la Polizia, che lo scorso venerdì, insieme al personale dell'Ufficio Prevenzione Generale "Squadra Volante", ha fermato l'uomo alla guida della sua auto in prossimità dell'uscita autostradale. Ritenuto che lo stesso potesse aver poco prima effettuato un rifornimento di sostanza stupefacente, gli agenti hanno proceduto al controllo dell'uomo, il quale nascondeva 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione, utilizzato per la preparazione delle dosi. Il cinquantacinquenne è stato quindi tratto in arresto in flagranza e, d’intesa con il pubblico ministero procedente, collocato agli arresto domiciliari. Nella giornata di ieri lunedì 20 marzo, tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo avuto dall’uomo, il GIP, convalidato l’arresto, ha disposto a suo carico l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di quotidiana presentazione presso gli Uffici della Questura.