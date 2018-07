Sfondano la parete della sala slot usando un pick-up come "ariete"

di Paola Treppo

MARTIGNACCO (Udine) -alladi via Spilimbergo anella prima mattina di oggi, lunedì 16 luglio, poco prima delle 5. Una persona che vive in uno degli appartamenti sopra i locali della sala giochi ha sentito un forte rumore che l'ha svegliata. Si è affacciata alla finestra pensando a un incidente stradale e invece poi ha capito che si trattava di un furto: una banda di ladri avevaparte della sala slot con un, lanciato a tutta gas, in retromarcia, contro la parta di ingresso.Il mezzo ha sfondato la parete ed è scattato l'allarme. I ladri si sono poi introdotti all'interno del locale e si sono impossessati di una delle slot machine che non si sa ancora quanti soldi conteneva. I carabinieri della stazione di Martignacco e del Norm della Compagnia di Udine hanno raggiunto subito via Spilimbergo. La banda di ladri si era già data alla, facendo perdere le sue tracce. Adesso sono in corso le indagini per individuare il mezzo usato come ariete, probabilmente rubato, e per identificare i malviventi, anche tramite la visione dei nastri della video sorveglianza. Ad agire pare sia stata una banda composta da tre o quattro uomini.