Spaccata alla Vodafone col Suv, furti senza tregua, la città ha paura

di alberto comisso

PORDENONE Ancora un furto in città. Nemmeno il tempo di metabolizzare l’episodio avvenuto all’interno della gioielleria Biscontin di Piazza XX Settembre e a pochi giorni di distanza dalla spaccata che aveva interessato il negozio Zanetti di Pordenone (oltre 40mila il valore della refurtiva),che nella notte tra giovedì e ieri un’altra attività commerciale è stata presa di mira dai ladri.



Si tratta del negozio di telefonia Vodafone di viale Grigoletti. Poco prima delle 4 di notte tre persone, tutte con il volto coperto da passamontagna, sono entrate in azione. Hanno usato come ariete un suv della Toyota, rubato a Pordenone e ritrovato ieri mattina nella zona di Rorai Grande, per sfondare una delle entrate dell’attività commerciale. Nel blitz, durato circa 2 minuti - non si sono fatti intimorire dal sistema antifurto immediatamente scattato - , sono riusciti a sottrarre una quarantina di telefoni cellulari di ultima generazione del valore di circa 20mila euro. Poi sono fuggiti facendo perdere le tracce.



Gli ultimi furti avvenuti hanno fatto ripiombare la città nella spirale dell’insicurezza. Per Aldo Biscontin, presidente mandamentale dell’Ascom, il momento è particolarmente difficile: «Le imprese e i cittadini - sottolinea - si sentono minacciate nella loro sicurezza a causa del mancato rafforzamento degli organici di polizia. Il furto avvenuto giovedì pomeriggio dimostra che anche le aree ritenute sicure sono diventate vulnerabili. Lodevole resta il controllo degli steward urbani con il sistema delle ronde ma ciò non basta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA