Sosta selvaggia: adesso scattano le sanzioni /Le zone a rischio

di Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Via Vallona, civico 44. Tre famiglie, ormai da tempo, sono ostaggio delle: auto parcheggiate proprio in corrispondenza del passo carraio che, nella maggior parte dei casi, impediscono l'uscita. Una situazione che ha portato all'esasperazione quanti, praticamente ogni giorno, devono fare i conti con un problema reale che, a più riprese, è stato esposto anche all'amministrazione comunale.«I litigi con gli automobilisti indisciplinati allargano le braccia marito e moglie non si contano più. Se qualcuno non interviene in fretta, temo che la situazione possa degenerare. La pazienza ha superato ogni limite e, come se non bastasse, chi parcheggia in maniera selvaggia, bloccando il passaggio, invece di chiedere scusa pretende anche di aver ragione. Le tensioni, anche negli ultimi giorni, si sono fatte sempre più accese»...