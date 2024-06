PORDENONE - La Germania è stata condannata a risarcire la figlia di un soldato italiano sfuggito alla strage di Cefalonia, catturato il 22 settembre 1943 dai soldati del Terzo Reich e costretto ai lavori forzati in un campo di concentramento per 17 mesi. La sentenza è stata emessa la scorsa settimana dal Tribunale di Pordenone, che si è espresso sulla richiesta avanzata dalla figlia dell’ex prigioniero, la quale abita nel Pordenonese. Il giudice Giorgio Cozzarini ha riconosciuto la disumanità riservata ai prigionieri di guerra deportati dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943 riconoscendo alla figlia del soldato, nato nel 1919 ad Oderzo, un risarcimento morale di 25mila euro. L’uomo apparteneva al 33° reggimento artiglieria ed era inquadrato nella Divisione Aqui, Cefalonia-Corfù che sul campo lasciò 9mila caduti. La famiglia porta avanti la sua memoria. Nipoti e bisnipoti non dimenticano il sacrificio del nonno. Per quelle privazioni patite dal padre, liberato a giugno 1945, la figlia chiedeva soltanto un risarcimento morale, qualcosa di simbolico, anche un euro, l’importante era che fossero riconosciute le condizioni disumane a cui era stato sottoposto tra i 24 e 26 anni.



LA STORIA

A seguire la causa civile sono stati gli avvocati Andrea Poletto ed Eleonora Lutterotti. È grazie al Fondo per i danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra o contro l’umanità, in questo caso commessi da parte delle forze armate del Terzo Reich, che è stato possibile chiedere un risarcimento. È stato necessario dimostrare con prove documentali la detenzione nel campo di prigionia situato nella Germania meridionale. L’uomo una volta liberato aveva conservato il tesserino militare in cui sono indicati data e luogo di cattura, con tanto di Germania che figura come nazione «detentrice». L’ex artigliere aveva poi ricevuto due onorificenze militari in qualità di combattente e deportato, tra cui la Croce al merito di guerra. Oltre a un diploma per aver combattuto a Cefalonia. Agli atti c’è anche un articolo pubblicato su “Il Cannoniere”, periodico dell’Associazione artiglieri. «È stata l’unica volta - spiegano i legali - in cui ha raccontato pubblicamente la sua storia».



LA CAUSA

La causa era contro la Repubblica federale di Germania, oltre che contro la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Economia e delle Finanza italiani. I tedeschi non si sono presentati, hanno chiesto di essere rappresentati dall’avvocatura italiana. Il Fondo da cui si attinge per i risarcimenti è comunque gestito dall’Italia, che così si sostituisce alla Germania con il pagamento di quanto è dovuto dalla stessa, impedendo così un’azione esecutiva nei suoi confronti. Non è il primo caso trattato dal Tribunale di Pordenone. Anche se la finestra per poter accedere ai risarcimenti è stata chiusa a giugno 2023, ci sono altre richieste da valutare. Gli avvocati Poletto e Lutterotti, ad esempio, sono in attesa di un pronunciamento per altri tre casi che riguardano parenti di prigionieri della provincia di Pordenone.