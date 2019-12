Orrore a Montereale, muore soffocato dalla cintura agganciata alla tapparella

di Susanna Salvador

MONTEREALE - Una morte causata da un assurdo infortunio domestico, quella dell'ottantenne Luigi Cogato, pensionato di San Leonardo: è stato trovato ormai privo di vita sabato notte da una vicina di casa, che ha immediatamente chiesto aiuto e avvisato i figli dell'uomo. L'ottantenne, secondo la prima ricostruzione, intorno alle 17 sarebbe rimasto chiuso fuori casa. La moglie è ricoverata in ospedale, per cui l'anziano ha cercato di entrare nella villetta al civico 35 di via San Foca utilizzando la finestra della...