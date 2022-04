TRAMONTI DI SOPRA - Sono in corso dalle 16.30 di oggi, lunedì 18 aprile, le operazioni di soccorso per recuperare un uomo caduto in acqua nel torrente Meduna, nel punto dove si sviluppa il lago di Redona. La persona è gravissima.

Ancora non ci sono informazioni precise sull'accaduto. Sul posto stanno operanto l'équipe dell'elisoccorso, i tecnici della stazione di Maniago, i Vigili del Fuoco di Pordenone e Maniago e i carabinieri della stazione di Meduno.