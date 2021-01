Scale troppo strette, barella fatta scendere dal secondo piano con l'autoscala dei pompieri

FONTANAFREDDA - I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti questa mattina, domenica 17 gennaio, verso le 11, a Fontanafredda, al secondo piano di una palazzina in via Anello del Sole, su richiesta della Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria). Il personale sanitario stava soccorrendo un uomo che, in seguito a una caduta, aveva riportato la sospetta frattura del femore e doveva essere trasportato in ospedale.

I soccorritori non riuscivano a trasportare la barella fino all'ambulanza a causa del giro scale troppo stretto. Vista la delicatezza della situazione, è stato chiesto l'intervento dei pompieri, arrivati a Fontanafredda con l'autoscala attrezzata con una idonea barella. Così, senza scossoni, il ferito è stato portato al piano terra per essere poi trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli.

