Disperso alla Portella, la compagna lancia l'allarme: trovata l'auto a mezzanotte: 58enne salvato da 8 "angeli" del soccorso

TARVISIO - Un escursionista di 58 anni di Pordenone, è stato ritrovato nella notte dalle squadre del Soccorso Alpino della stazione di Cave del Predil, e della Guardia di Finanza, lungo il sentiero della Portella, che parte da Cave del Predil, nel Tarvisiano.

L'uomo non era rientrato a casa nel pomeriggio e la compagna ha dato l'allarme in tarda serata. In collaborazione con Polizia e Carabinieri dopo qualche ora è stata ritrovata l'auto parcheggiata in prossimità del sentiero 511 e da qui sono potute partire, poco dopo la mezzanotte, le ricerche a piedi da parte dei soccorritori: 8 persone con due unità cinofile.

Il disperso, illeso, è stato raggiunto a una quota di circa 1.100 metri: l'intervento si è concluso poco prima delle due del mattino.