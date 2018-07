Allenamenti mondiali di deltaplano: cadono in 4, due sono gravi

di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Sei gli interventi del soccorso alpino in Friuli Venezia Giulia nella giornata di oggi, martedì 29 luglio. Cinque sono stati gestiti dalla stazione Cnsas di Cave del Predil e uno dalla stazione della Valcellina, a partire da metà tarda mattinata e fino alle 19.30.Questa mattina un malore ha colto uno dei dipendenti dei rifugi del Monte Lussari che è stato prontamentesoccorso dai tecnici presenti sul posto e poiin ospedale. Sempre nel comune di Tarvisio, nel contesto dei, ci sono stati nel pomeriggio, tutti in fase di atterraggio dei deltaplanisti in allenamento, due dei quali con infortuni seri.Il campo di atterraggio era stato predisposto a, in una zona di bassa quota con campi. Oggi il soccorso alpino di Cave del Predil presidiava la manifestazione con dieci volontari, assieme alle altre forze di polizia, carabinieri, sanitari e vigili del fuoco.I due feriti lievi sono stati medicati sul posto, gli altri due deltaplanisti sono stati affidati all'elisoccorso decollato dalla elibase di Campoformido: sono sportivi provenienti da Spagna, Gran Bretagna e Repubblica Ceca.Velocità e presenza sul posto hanno contraddistinto anche l'intervento avvenuto nei pressi di Casera Bregolina Piccola, nel gruppo del Pramaggiore, in comune di. Poco sopra la casera una ragazza ventenne appartenente ad un gruppo diche stava raggiungendo la casera, si è sentita male introno alle 16 a Forcella Dof a quota 1843 di altitudine.Fortunatamente alla casera stavano lavorando come operatori del Parco Dolomiti Friulane anche dei tecnici del Cnsas; grazie alla radio hanno allertato la stazione, già pronta con cinque tecnici a partire anche a piedi in caso di bisogno. Sul posto è stato inviato comunque l'dato che il velivolo della centrale operativa era già impegnato a Tarvisio.