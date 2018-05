Bloccati sul sentiero accendono un fuoco di segnalazione: soccorsi

di Paola Treppo

ANDREIS (Pordenone) - Una coppia didiè rimasta bloccata lungo l'anello che tocca il bivacco Dell'Asta, nel comune di. L'allarme è arrivato intorno alle 19.30 di ieri, martedì primo maggio, tramite il numero unico didel Friuli Venezia Giulia, il Nue 112, allertato dai due escursionisti. Si tratta di G.T., 31 anni, di Verona, e di G.V., una ragazza di 29 anni, di(Verona).La sala operativa dei vigili del fuoco di Pordenone si è messa subito in contatto con i dispersi che fortunatamente si trovavano in una zona coperta dalla rete di telefonia cellulare, ma non da rete dati; dopo aver impartito loro le istruzioni necessarie, i pompieri sono riusciti a farsi mandare la posizione Gps.Nel frattempo la squadra di Maniago e quella Saf di Pordenone hanno raggiunto Barcis e hanno iniziavato a percorrere il lungo sentiero che, costeggiando il torrente Molassa, portava alla coppia in una ora e mezza di cammino. Considerati i pochi minuti di luce ancora disponibili, i vigili del fuoco, hanno condiviso le informazioni con i volontari del Cnsas che disponevano già di un elicottero in zona.I due escursionisti erano partiti con l'intenzione di compiere l'anello completo, un itinerario escursionistico per esperti che però in questa stagione presenta alcunidopo le nevicate dello scorso inverno. Ed è proprio in uno di questi tratti che la coppia si sono trovata in difficoltà. Dopo aver raggiunto il bivacco e aver compiuto già un migliaio di metri di dislivello, quindi buona parte del sentiero, i due hanno deciso di proseguire lungo l'anello, incappando in un punto franato e circondato da pini mughi da cui era difficile ritrovare l'orientamento.L'intervento è stato risolto poco prima che calasse il buio con l'intervento dell'elicottero della Protezione civile. Il velivolo è riuscito a raggiungere gli escursionisti grazie alle coordinate Gps fornite tramite i loro cellulari, ma soprattutto grazie a unche avevano acceso come segnalazione. Una volta individuati dall'elicottero, sono stati recuperati in hovering dai tecnici dela bordo del velivolo. Pronti a intervenire a piedi otto tecnici del soccorso alpino dial campo base e i vigili del fuoco.