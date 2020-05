Snowboard, a Piancavallo due tappe della Coppa del Mondo, vetrina per "Montasio" e "San Daniele"

A Piancavallo la tappa della Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Nella sua tradizionale riunione primaverile, effettuata quest'anno in videoconferenza, la FIS (Federazione Internazionale dello Sci), ha presentato i calendari delle varie serie, tra cui quello della Coppa del Mondo di snowboard parallelo. E l'appuntamento con la tappa di Piancavallo è stato nuovamente confermato nel calendario delle prossime due stagioni. L’evento fortemente voluto da PromoTurismoFVG, e organizzato dallo Sci Club Panorama di Pordenone si terrà sulle nevi dell’altipiano pordenonese dal 13 al 14 marzo 2021, e dal 12 al 13 marzo 2022 con le prove di slalom parallelo e della gara a squadre. Una grande soddisfazione per la regione Friuli Venezia Giulia e per Piancavallo, che va a premiare l’enorme lavoro effettuato lo scorso fine gennaio con l’organizzazione della prima edizione di questa importante manifestazione. Un evento che nonostante le iniziali difficoltà dovute alla mancanza di neve, ha accolto a pieno le esigenze di atleti, tecnici e della federazione internazionale stessa, che ha posto le basi per far si che l’appuntamento sulle nevi del pordenonese possa diventare una sorta di “classica” del calendario di Coppa del Mondo di snowboard. Rispetto alla passata edizione, le date delle gare sono state posticipate di circa due mesi, questo per permettere agli organizzatori di avere più tempo a disposizione per adeguarsi alle nuove linee guida previste per i grandi eventi in presenza del Coronavirus. Tra le principali novità dell’edizione 2021 della Coppa del Mondo di Piancavallo c’è la volontà degli organizzatori di legare sempre di più la competizione alla valorizzazione del Friuli Venezia Giulia, attraverso una maggiore attività di promozione e al coinvolgimento di prodotti di eccellenza del territorio come il formaggio Montasio e il Prosciutto di San Daniele. Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA