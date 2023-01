PORDENONE - Il Pm 10 torna ad alzare la cresta. Complice la bassa pressione, la foschia, la nebbia e praticamente la totale assenza di vento, i valori negli ultimi tre giorni sono saliti ben oltre il limite consentito che è di 50 microgrammi per metro cubo d'aria. Un valore che invece ieri è arrivato a 75 mg in città, ma che è destinato a salire ancora, sino a raggiungere quasi il doppio del limite nella giornata di domani. Questo, almeno, dicono le previsioni dell'Arpa. Ma non è tutto. Già, perché le polveri sottili sono destinate ad andare avanti nel tempo non essendo previsti mutamenti meteo tali da spazzare o lavare il cielo. E così, sempre secondo i previsori, almeno sino a venerdì, oltre all'umido saremo costretti a respirare anche le polveri sottili. Non è da escludere che questa situazione di ristagno possa andare avanti anche oltre.



I DIVIETI

Proprio a causa dell'innalzamento del Pm 10 sopra i limiti consentiti e a causa degli alti livelli di inquinamento già da ieri sono scattate una serie di limitazioni per cercare di ridurre al minimo il propagarsi del pm10. Le misure, stabilite dal piano contro lo smog, resteranno in vigore per i prossimi giorni fino a nuova comunicazione. Il piano di azione comunale oltre a Pordenone riguarda anche altri Comuni, Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Zoppola che dovranno adeguarsi ad accogliere le limitazioni.



TRAFFICO

È la prima delle note dolenti. Non c'è, infatti, sintonia tra i sindaci per il blocco della viabilità in caso di emergenze come questa, come, del resto, non c'è un accordo sulle misure da prendere. Insomma, ognuno fa quello che vuole, nonostante le disposizioni indichino la necessità di prendere provvedimenti anche per il blocco delle auto. Pordenone ha l'interdizione lungo il ring e all'interno di esso delle auto a benzina E 0, 1 e 2, e a gasolio sino all'E 4 ogni giorno dalle 16 alle 20 dal 15 ottobre al 7 dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo (esclusi sabato e domenica), indipendentemente dalla qualità dell'aria. In realtà si tratta dei divieti di Pulcinella visto che nessuno controlla la tipologia delle auto in circolazione e non si vede una multa da anni per questo tipo di infrazione. In più per non urtare la suscettibilità dei commercianti, il blocco si ferma per le feste natalizie e riparte il 15 gennaio. Come dire cher ora siamo in piena emergenza, ma per quanto riguarda il traffico non c'è alcun divieto.



LA TEMPERATURA

La temperatura impostata all'interno degli edifici deve essere di massimo 20 gradi nelle abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto, sportive e assimilabili. Deve scendere a 18 in edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. Sono esentati gli edifici in categoria B o superiore in base all'attestato di qualificazione - prestazione energetica e gli edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, centri diurni, scuole e abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche.



LEGNA

Chi utilizza sistemi di combustione domestica della legna (ciocchi o pellet), deve spegnerli e usare altre forme di combustibile o riscaldamento, a meno che non sia questo l'unico sistema di cui è dotato l'edificio. Sono esentati i dispositivi con marcatura CE e caratteristiche emissive descritte nel piano anti smog.



FUOCHI ALL'APERTO

Vietata l'accensione di fuochi all'aperto, sia per motivi di lavoro che con le stoppe in campagna. Per i falò epifanici serve l'autorizzazione della polizia locale per quelli superiori a 30 persone. Gli organizzatori dovranno inoltre attentamente osservare le prescrizioni impartite.