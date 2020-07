La conferma è arrivata dagli stessi vertici aziendali: la Sirap Gema , che ha sede nella zona industriale di San Vito , trasferirà l’impianto produttivo e se, accetteranno il piano di incentivi, intendono portarsi dietro anche l’intera forza lavoro. In tutto 43 persone. L’azienda , che produce imballaggi per alimenti freschi , l’ha comunicato ai sindacati: in queste settimane inizierà a smontare i macchinari . Poi il trasloco in Lombardia entro fine anno.

La notizia è trapelata un paio di settimane fa, ma nel recente incontro tra vertici aziendali e sigle sindacali si è avuta conferma da questi ultimi, in particolare Femca Cisl e Uiltec Uil, della notizia sussurrata dai media e cioè che la Sirap Gema, che fa parte di un gruppo leader in Europa nel settore del packaging per alimenti, ha espresso la decisione di spostare l’attività in provincia di Brescia entro il 2020. Tutti i macchinari dello stabilimento friulano dell’azienda specializzata nella produzione e vendita di contenitori espansi e rigidi per alimenti freschi, saranno impacchettati in questi mesi e spediti per ampliare la sede principale del gruppo che si trova a Verolanuova (Brescia).

LA SCELTA

Un t rasferimento , quello deciso dalla proprietà , che riguarda sia gli impianti c he de i 43 dipendenti de llo stabilimento sanvitese. I sindacati attendevano il primo incontro con la direzione per discutere della situazione, a partire proprio dagli incentivi per il personale. Dalla Femca Cisl Gianluca Diana fa il punto al termine con l’assemblea dei lavoratori che si è tenuta ieri. « L’incontro con l’azienda si è incentrato sulla tempistica di trasferimento. Quindi è certo che la produzione cesserà ne ll’impianto che si trova nella zona industriale di San Vito per essere spostat a a Verolanuova . Già dalle prossime settimane si inizierà a smontare gli impianti che saranno impacchettati e mandati in provincia di Brescia » .

IL PIANO

Al contempo, si è parlato del piano di incentivi per i lavoratori che decidessero di spostarsi a Verolanuova. Se c’è il massimo riserbo sulle cifre, quello che è trapelato è che il piano di incentivi proposti, che si possono considerare importanti sotto il profilo economico, prevede una copertura per 24 mesi delle spese che sosteranno i lavoratori che decidessero di trasferirsi, comprese quelle per i familiari, nella modalità settimanale (dal lunedì al venerdì) che in via definitiva. Già in questi giorni l’azienda avvierà i colloqui individuali con i dipendenti per recepire la disponibilità a trasferirsi. I risultati saranno poi esposti ai sindacati in un incontro fissato per la prossima settimana . Lì si vedranno i numeri e si parlerà degli incentivi per scegliesse di non partire . Nell’accordo c he sarà firmato e che includerà gli incentivi per chi si trasferirà e chi rimarrà, ci si confronterà anche con Confindustria e Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento per capire se e quali disponibilità ci potranno essere in zona per assumere personale in uscita da Sirap Gema. E sempre nell’accordo si farà richiesta di programmare dei percorsi di formazione e ricollocazione del personale, con la Regione.

VERTICE IN COMUNE

Intanto il sindaco Antonio Di Bisceglie conferma che i sindacati hanno chiesto e ottenuto un incontro in municipio (presenti anche i lavoratori Sirap Gema ) per fare il punto sulla vertenza. Incontro che si terrà mercoledì, in sala consiliare, a palazzo Rota (residenza municipale). « L’incontro è stato chiesto dai sindacati e mercoledì incontreremo in municipio i lavoratori e le lavoratrici - spiega il sindaco Di Bisceglie - per esprimere loro solidarietà, auspicando che si possa addivenire a una soluzione che sia in grado di salvare il posto di lavoro degli occupati » . (em)

