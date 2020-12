Malore in casa in sindaco Di Biseglie ricoverato in terapia intensiva

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Il sindaco di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie, 67 anni, è stato ricoverato il giorno di Natale nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale sanvitese. Da quanto si è appreso in mattinata avrebbe accusato un malore in casa. Le sue condizioni si sarebbero poi aggravate sino al ricovero nel reparto di Terapia intensiva. Sono in corso accertamenti per cercare di stabilire le cause che hanno portato al malore. Sembre da quanto si è appreso gli sarebbe stato fatto anche un tampone per capire se è stato colpito dal Covid.

Ultimo aggiornamento: 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA