Sindaco di Pordenone positivo al Covid: come sta Alessandro Ciriani. Contagiato anche l'assessore Amirante

PORDENONE - Alessandro Ciriani, primo cittadino di Pordenone, è positivo al Coronavirus. Le sue condizioni sono buone ed è in isolamento domiciliare. Contagiati anche l'assessore Cristina Amirante e il capo di gabinetto Davide Zaninotti.

Covid, positivo il sindaco

Questo il suo messaggio: “Care amiche e cari amici, visto che alcuni miei collaboratori lamentavano sintomi influenzali, mi sono sottoposto al tampone. Purtroppo, è risultato positivo. Le mie condizioni sono buone e spero restino così per permettermi di seguire da casa tutti le cose che dovevo fare in Municipio. Il morale, come sempre, resta alto!! Ps. La foto è orrenda ma, isolato a casa, sono in modalità felpa e ciabatte!”.

Care amiche e cari amici, visto che alcuni miei collaboratori lamentavano sintomi influenzali, mi sono sottoposto al... Pubblicato da Alessandro Ciriani su Mercoledì 18 novembre 2020

Ultimo aggiornamento: 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA