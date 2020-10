PORDENONE - Ospite speciale della puntata di Paff! Bum! di oggi, alle 16, su Wideline Energy Web Radio, il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. E come tutti gli ospiti di Paff! Bum! anche Ciriani si è simpaticamente prestato alla fumettizzazione, da parte di Zellaby, per la figurina che gli aficionados del Paff! ricevono telematicamente ogni lunedì.

OBIETTIVO COSTUME E SOCIETÁ

Ad annunciarlo è lo stesso conduttore e ideatore del programma, Zellaby, che interrogherà Ciriani su tanti temi, principalmente di costume e società, tra ricordi e visioni del futuro. Dopo una breve pausa, sul finire dell'estate, è infatti ripresa a pieno ritmo la programmazione della trasmissione, nata lo scorso aprile, quando non era possibile uscire, né tantomeno visitare mostre e musei.

CANALE TEMATICO

Proprio in quel momento Paff! Bum! è entrato nelle case degli ascoltatori e delle ascoltatrici, per parlare di fumetto, arti visive, cinema e soprattutto rock'n'roll per ascoltatori di ogni età, con lo scopo di dare una voce in più alle realtà artistiche nostrane, di scoprire o riscoprire un vecchio disco, un certo film, un determinato autore o un certo personaggio dei fumetti, il tutto per incuriosire anche gli ascoltatori più giovani. Nelle 20 puntate della prima stagione, il conduttore Zellaby, ha incontrato diversi artisti delle più svariate discipline: dal fumetto al tatuaggio, dalla fotografia alla land art; e poi rappresentanti di associazioni, collettivi di artisti, un museo, un liceo artistico; ovviamente non sono mancati i musicisti.

IL VIAGGIO PROSEGUE

In questa seconda stagione proseguirà il viaggio alla conoscenza dei creativi del territorio e non solo. Come di consueto, i vari ospiti parleranno di sé, della loro formazione, di ciò che li ispira, di come lavorano, racconteranno aneddoti legati alla loro carriera artistica e si cimenteranno nel ruolo di dj radiofonici, presentando alcuni dei loro dischi preferiti. Oltre a ciò, Zellaby leggerà, ogni settimana, il bollettino Paff!, con tutti gli aggiornamenti su mostre, corsi, laboratori e attività. © RIPRODUZIONE RISERVATA