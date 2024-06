PORDENONE - La decisione, anche se ancora non ufficiale di mandare in prima linea come candidato a conquistare il Comune, Alberto Parigi che ora farà il reggente almeno per un anno abbondante, potrebbe aver smosso anche la coalizione di centrosinistra ad accelerare sul candidato sindaco.



LE INCERTEZZE

Sulla strada che da qui al prossimo rinnovo del Municipio deve scorrere, non mancano, però, alcune incertezze che hanno senza dubbio il sapore politico e sono tutte legate ai tempi che serviranno per andare al voto. Secondo logica (e norma) quando si dimette il sindaco (Alessandro Ciriani lo farà tra qualche mese), la norma recita che si va al voto la prima data utile. Ebbene, nel 2025 c'è una elezioni in regione ed è quella del Comune di Nimis. Per logica, come detto, il voto dovrebbe cadere nella primavera del prossimo anno. Alberto Parigi, dunque, farebbe il garante per un anno. È un tempo, questo, però, che non soddisfa il Centrodestra, preoccupato di poter perdere il Comune prima di aver completato almeno le opere più importanti, ex fiera, ex birreria, università, comando dei vigili e gli altri cantieri aperti con il Pnrr. In questo senso, con qualche apposita norma (sarà da capire quale), le elezioni amministrative di Pordenone (e Monfalcone) potrebbero essere spostate alla primavera del 2026. A quella data i lavori del Pnrr in città sarebbero terminati e quindi il centrodestra potrebbe andare alle urne con il cuore più leggero e forte di quanto fatto. C'è, poi, l'ultima opzione, non ancora deceduta del tutto, ossia quella di andare ad unificare il voto di tutti i comuni del territorio alla scadenza naturale della Regione, quindi il 2028. Una soluzione, però, che comporterebbe dei problemi a fronte del fatto che diversi comuni, ben 114 hanno votato cinque giorni fa.



IL CENTROSINISTRA

Il fattore tempo è determinante anche per il Centrosinistra che deve appena decidere come rapportarsi per individuare un candidato che possa essere rappresentativo dell'intera coalizione anche a fronte del fatto che il quorum, per evitare il ballottaggio non è più al 50 per cento, ma è stato abbassato di 10 punti. La forza d'urto del Centrodestra vista alle Europee dell'altro giorno è indicativa. Serve, insomma, una coalizione che parte subito con un uomo solo al comando. E qui potrebbe già cascare l'asino, perchè in casa Centrodestra le divisioni sono all'ordine del giorno. Di sicuro, anche se da un po' di tempo sembra essere uscito dalle scene meditiche, Marco Salvador non ha certo abbandonato l'idea di essere il trascinatore delle Civiche e avrebbe già strizzato l'occhio anche al Movimento 5 Stelle o a quello che ne resta in città. Il Pd cittadino, però, forte del suo 25 per cento in città alle scorse Europee, non può alzare immediatamente bandiera bianca e da quanto affermato dal presidente di Circolo, Alessandro Genovese, sembra che ci sia l'intenzione di essere più che titolati a dare le carte alla coalizione e quindi a gestire anche il candidato. Già, ma chi? I nomi che circolano sono più o meno gli stessi, con Nicola Conficoni che se dovesse accettare, sarebbe senza dubbio il più titolato. Ma c'è pure un altra figura che sta tornando a galla e che potrebbe pure aggregare parte di elettori che lo conoscono e lo stimano. Il nome è quello di Renzo Mazzer che però potrebbe pure chiudere subito la porta. C'è da capire se il Pd troverà una unità su quella figura, capace anche di pescare tra il mondo civico e magari indebolire la squadra di Salvador, e poi con quanta "energia" il Partito Democratico andrà a chiedergli di fare come Lucio Quinzio Cincinnato, lasciare i suoi lavori rurali e tornare sul campo di battaglia.