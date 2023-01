PORDENONE - L'ordine di servizio è partito ieri direttamente dal comandante della polizia locale, Maurizio Zorzetto: nei prossimi giorni saranno strette - e di molto - le maglie della sicurezza in tre zone precise di Pordenone. Si tratta nel dettaglio della stazione ferroviaria con annesso il parco Querini, dell'area del centro direzionale Galvani (cioè il Bronx) e infine di piazza Risorgimento. Una decisione, quella di firmare l'ordine di servizio, maturata dopo i ripetuti sopralluoghi andati in scena nei giorni scorsi, ai quali hanno partecipato lo stesso comandante Zorzetto e l'assessore alla Sicurezza Elena Ceolin. «Sopralluoghi - ha detto Ceolin - che come confermato oggi (ieri, ndr) non rimangono affatto lettera morta. Si è deciso di intervenire immediatamente per aumentare la sensazione di sicurezza in queste tre zone della città. Una prima risposta ai cittadini». Una stretta, quella sancita dal provvedimento del comandante della polizia locale di Pordenone, confermata anche dal sindaco Alessandro Ciriani, che ha promesso una maggiore rigidità anche nei confronti dei locali pubblici che insistono in quella macro-area della città, per evitare che la frequentazione dei bar possa portare a problemi di ordine pubblico e di sicurezza.



COSA SUCCEDERÀ

Tra la stazione, il Bronx, il parco Querini e piazza Risorgimento si vedranno molte più pattuglie. Il comandante Zorzetto, infatti, ha deciso di svolgere dei servizi speciali già a partire dai prossimi giorni. E stando alle informazioni che trapelano, non si tratterà solamente di una presenza ai fini di deterrenza. Pioveranno controlli documentali e a campione, per «allontanare fenomeni che non ci piacciono», ha spiegato Alessandro Ciriani. Gli occhi sono puntati anche su alcuni gruppi di giovani e giovanissimi, che ad esempio nei pressi del parco Querini si rendono protagonisti ormai da diversi mesi di piccoli atti di vandalismo che si concentrano nella zona dell'area verde che dà su via Mazzini. Per quanto riguarda invece l'area di piazza Risorgimento, i controlli saranno caratterizzati sia dalle indagini sui documenti delle persone che stazionano nel quadrilatero che soprattutto da una stretta nei confronti delle attività di ristorazione che gravitano in quella zona. Nessuna scure sui bar, ma un controllo più approfondito che avrà l'obiettivo di garantire il rispetto delle regole, sia da parte degli esercenti che da parte degli avventori.

Infine il capitolo Bronx, dove già da qualche giorno si è notata una presenza più costante delle pattuglie della polizia locale guidate dal comandante Maurizio Zorzetto. Solo la settimana scorsa l'ultimo episodio che ha riportato l'attenzione sul centro direzionale Galvani: ignoti si sono resi protagonisti di atti di vandalismo in piazzetta del Portello, nel cuore del Bronx dove si trovano enti e associazioni.