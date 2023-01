Furti e circolazione stradale, raffica di controlli in provincia di Pordenone: arrestato 43enne, maltrattava la moglie

Nella giornata di ieri, giovedì 26 gennaio, i Carabinieri di Sacile, su disposizione della Procura di Pordenone, hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di S.A., cittadino senegalese di 43enne residente a Brugnera, accusato di maltrattamenti nei confronti della 39enne moglie convivente della stessa nazionalità. L’arrestato è stato condotto al carcere di Pordenone.

L'operazione si inserisce nell'ambito dei controlli straordinari del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione e al controllo della circolazione stradale. Per tale servizio sono stati coinvolti tutti i Reparti dipendenti dalla Compagnia di Sacile, quindi oltre al Nucleo Operativo e Radiomobile, le Stazioni di Aviano, Polcenigo, Prata di Pordenone, Caneva, Fontanafredda e Sacile e ha interessato tutti i Comuni di competenza ovvero Sacile, Brugnera, Caneva, Polcenigo, Budoia, Aviano, San Quirino, Roveredo in Piano, Fontanafredda, Prata di Pordenone e Pasiano.

Nel corso di tali controlli è stato anche denunciato in stato di libertà il 45enne T.A.A., residente a Sacile, sorpreso alla guida dell'auto con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'uomo è scattato il ritiro della patente. In tutto sono stati controllati 95 veicoli, identificate 103 persone, elevate 3 sanzioni al codice della strada con ritiro di 2 patente di guida.

Per quanto riguarda la prevenzione dei furti in abitazione, i Carabinieri di Sacile consigliano nuovamente ai cittadini di chiudere sempre porte e finestre delle proprie abitazioni, di attivare l’allarme anche per brevi assenze e di contattare il 112 in caso si notino persone sospette. Questi temi, oltre a quello della prevenzione dalle truffe, sono al centro degli incontri che il Comandante della Compagnia di Sacile sta tenendo con la popolazione.