Sicurezza, funziona il pugno di ferro. Provincia tra le più sicure d'Italia

di Davide Lisetto

PORDENONE - Pordenone penultima provincia in Italia per numero di reati denunciati. Funziona, dunque, il pugno di ferro voluto dalle Forze dell'ordine per prevenire i reati sul territorio. Il Friuli occidentale risulta dunque essere il secondo territorio più sicuro sulle 106 province nazionali. Nella fotografia dell’Italia dei reati Pordenone nel 2018 migliora quasi di tre punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il trend emerge dall’Indice della criminalità dei dati forniti dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’interno rispetto ai dati e ai numeri dei reati denunciati l’anno scorso. In fondo alla classifica - esattamente al 105. posto - tra la “regina della sicurezza” Oristano e la terzultima Benevento.