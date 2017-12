Nascosti nei bagni il giorno prima: così rapinavano banche e uffici postali

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Uno dei malviventi sineidel luogo da, il giorno prima del colpo. Così poi faceva entrare i complici inper razziare le casse e i forzieri, senza far scattare l'allarme, con le armi in pugno. Erano in cinque e hanno spadroneggiato in Friuli e in Veneto, compiendo numerose rapine. Li hanno presi i carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone che hanno sgominato la banda dimalviventi, arrestandoli nel corso di un blitz notturno tra ieri e oggi, sabato 2 dicembre.La banda utilizzava una tecnica particolare: un componente delsi nascondeva nei bagni del luogo da rapinare oppure nelle immediate vicinanze, sin dal giorno prima, per entrare in azione, quando, il mattino successivo, il direttore o i dipendenti giungevano sul posto di lavoro e neutralizzavano il sistema di allarme.​La rapina veniva fatta con i complici, minacciando le persone presenti in quel momento con le armi in pugno. Poi i cinque malviventi vuotando poi lasenza che ci fosse l'opportunità di lanciare un allarme alle forze dell'ordine. In questo modo i rapinatori si garantivano anche un minimo tempo di fuga, dileguandosi prima dell'arrivo di carabinieri e polizia.