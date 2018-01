Si fa prescrivere le medicine con le ricette di un altro e deruba il medico

di Paola Treppo

POLCENIGO (Pordenone) - Si fa prescrivere lee con ledi una altra persona e poiilma i carabinieri lo pizzicano e lo denunciano; a finire nei guai un uomo pluripregiudicato di, F.C. le sue iniziali, 37 anni, in regime di libertà controllata a seguito del suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale che risale al 29 settembre scorso, sempre nel suo paese di residenza.​Ma cosa è successo questa volta? Sabato 6 gennaio scorso l'uomo si è recato nell'ambulatorio di continuità assistenziale, cioè dal medico di guardia dell'Azienda sanitaria 5 di, senza peraltro aver prima chiesto il permesso, essendo in libertà controllata. Una volta davanti al dottore ha consegnato una ricetta sulla quale non c'erano le sue generalità ma quelle di un'altra persona. Il medico è stato indotto ine ha prescritto i, non pensando di essere raggirato.​Non è finita: ottenuto il bottino di medicine, il 37enne si è intrufolato in una stanza vicina e ha rubato al dottore, dal suo, uncellulare e alcuni documenti personali del professionista. Il medico poi si è accorto del furto e ha chiamato i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sacile spiegando cosa era accaduto e fornendo una descrizione del presunto ladro.I sospetti dei militari dell'Arma della stazione di Polcenigo e dei colleghi del Norm di Sacile si sono subito concentrati sul pregiudicato e lo hanno chiamato in caserma per un controllo. A quel punto il 37enne, messo alle strette, hale sue responsabilità e ha fatto ritrovare la: quanto aveva rubato al dottore lo aveva nascosto all'interno della stanza deial piano terra dell'. Telefono e documenti sono stati restituiti al medico. Il 37enne è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e per. Per un eventuale aggravio delle misure restrittive la sua posizione adesso è al vaglio dell'autorità giudiziaria.