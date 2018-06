Insegnante, impiegato, imprenditore, poi di nuovo studente: Rukaj, l'uomo che è rinato tre volte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Tutti gli esami sono stati sostenuti e a novembre discuterà la tesi sulla riforma delle banche di credito coperativo per raggiungere un sogno, riprendersi ciò che la vita gli ha tolto: il lavoro.ce l'ha messa davvero tutta ed. La crisi economica prima, un incidente sul lavoro poi, la. La sua vita diventa un'odissea. Ci sono stati alcuni momenti cruciali della vita di Rukaj. Da giovanissimo a Vajze faceva l', prima alle elementari e poi alle medie, in tutto ha lavorato come prof per sei anni. Dopo la caduta del comunismo, dal 1990 al 1996 il suo stipendio è soddisfacente, il