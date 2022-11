PORDENONE - Charme, classe da vendere, eleganza e raffinatezza hanno sfilato lungo il tappeto rosso del salone dei grandi eventi di Casa Serena. Il primo appuntamento dopo la pandemia ha visto insieme anziani e familiari in un clima di gioia. Sulla passerella le creazioni di moda della stilista Cinzia Cibin, un campionario che ha saputo mettere in risalto le grandi capacità degli operatori, animatori della casa per anziani della città. Con ironia, grinta, i modelli, ospiti e personale assieme, hanno saputo coinvolgere il pubblico, in questa che è una novità del fashion design. Con quel tocco glamour rosso fuoco e tacchi a spillo, motivi florali sulle casacche stile giapponese, i gioielli sgargianti realizzati a mano portati con disinvoltura e grandi sorrisi a testimoniare che anche nelle case per anziani c’è vita, gioia e pienezza.

GLI ACCESSORI

I deambulatori, le sedie a rotelle, le stampelle, sono diventati degli accessori al pari delle shopper fatte roteare con audacia, come a gridare al mondo, che la festa può essere dentro ognuno di noi, non importa l’età e il mood, basta prendere la vita per il verso giusto. 270 gli ospiti di Casa serena e 110 di Umberto I, grazie ad operatori attenti, al team degli animatori possono trascorrere giornate movimentate. Ma il covid non è del tutto alle spalle. «Non ci siamo mai piegati, arresi alla pandemia – ha dichiarato Antonino Di Pietro, il presidente del cda – nei limiti del possibile cerchiamo con questo primo evento di fare ciò che attuavamo prima, desideriamo che la normalità entri nella casa di riposo e che gli ospiti siano partecipi, noi non crediamo nelle chiusure, ma vogliamo che l’allegria faccia breccia nelle nostre strutture e ciò avviene grazie al personale, agli animatori che organizzano momenti di lettura del giornale, di romanzi, tornei di bocce interni e all’esterno, feste di Carnevale, per i religiosi non manca la celebrazione della messa». Nonnine e nonnini veramente fashion, fieri e orgogliosi di indossare abiti dai toni classici, ma anche con quella provocazione che non guasta. «Questa è una delle attività – ha spiegato Guglielmina Cucci, assessore alle Politiche sociali del Comune di Pordenone – che si inserisce nella sfera dell’invecchiamento attivo, dimostra come questa comunità sia unita, possiamo ben dire che gli anni più complicati sono passati e che eventi di tale portata sono forieri di relazioni positive».

SPENSIERATEZZA

«Gli anziani sono coloro che hanno sofferto di più la pandemia – rivela la responsabile di sede, Alice Calligaro – sono stati separati dal mondo, ma soprattutto dai loro famigliari. L’ultima volta di un grande evento riguardava la festa di Carnevale, era febbraio 2020, la settimana seguente è partita l’ordinanza di chiusura. Per tutto il personale è stato un periodo difficile, pensavamo fosse breve, che in fondo la Cina era lontana. Niente di più sbagliato. Eppure, tra le nostre mura l’animazione è proseguita, seppur nel rispetto del distanziamento, mancava il contatto importante con il mondo esterno, con le famiglie». Anche ieri le regole non sono venute meno, il protocollo d’ingresso, la misurazione della temperatura, l’obbligo di indossare la mascherina e chi sfilava senza mascherina, aveva fatto il tampone la mattina stessa, controllo del green pass. Anche il dopo sfilata è stato diviso per il buffet, da una parte gli anziani serviti dal personale della Casa Serena, dall’altra i familiari all’ingresso, per tutelare gli ospiti più fragili. Si è respirata un’aria di spensieratezza che ricorda quanto la vita sia una ruota e che invecchiare si può con un’energia positiva. Con quel tocco di rossetto e di fard che ravviva la pelle che sa di saggezza. Il tappeto rosso verrà riproposto nella sfilata di primavera-estate, ma questa volta all’esterno sulla rampa d’ingresso della Casa serena.