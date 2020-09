In 320 partecipano alla sfida sul peso della zucca gigante: in 2 azzeccano il numero esatto

SAN QUIRINO - Con i suoi 265 chili, la zucca gigante premia ben due giocatori che hanno azzeccato il peso dell'enorme cucurbitacea. I vincitori sono Cristina S. che ha utilizzato il social network facebook per partecipare al contest e Giovanni A. cliente storico dell'azienda agricola che ha fatto la sua puntata direttamente in negozio.



I due vincitori del concorso lanciato dall'azienda Le 4 Stagioni, si sono aggiudicati il 1. premio a pari merito, ovvero una cassetta ciascuno con all'interno frutta e verdura di stagione, ma anche alcuni prodotti trasformati. La valutazione del peso è stata fatta sabato, a chiusura della sfida, con la supervisione ufficiale di Sonia Cortina (assessora alle Attività produttive), e con i 4 titolari dell'azienda fondata da Daniela Gattel una ventina di anni fa, portata avanti con il marito, la figlia e il genero.



La zucca gigante misura circa un 1,30 metri. Da ciò il quesito lanciato sui social network e in negozio che invitava curiosi e appassionati a indovinare quale fosse il peso. Al concorso hanno partecipato 320 persone che hanno ipotizzato i pesi più disparati, dagli 80 chilogrammi a oltre mezza tonnellata, a dimostrazione che indovinare il peso di questo speciale ortaggio era tutt'altro che scontato. Il verdetto è arrivato durante la pesa sabato, ovvero 265,30 chili, peso azzeccato da ben due concorrenti. La zucca gigante è stata un esperimento, «abbiamo acquistato da un'associazione italiana semi specifici che arrivano da altre zucche giganti» aveva raccontato Martina Del Savio, figlia di Daniela. La semina è avvenuta a febbraio in ambiente protetto, fino allo spostamento delle piantine in campo in aprile. Ora la zucca rimarrà in esposizione fino a quando si riuscirà a conservare, mascotte della prossima stagione autunnale. I suoi semi saranno conservati per tentare l'anno prossimo la coltivazione di altre zucche giganti. (v.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA