«Sono la plastica di Pordenone»: l'appello provocatorio (e provocante) della sexy prof. Ciriani per la raccolta settimanale

PORDENONE - A chi ha orecchie (e occhi) per intendere, intenda. Provocatorio, come solo lei sa fare, ma chiaro il messaggio della sexy professoressa Anna Ciriani, consigliera comunale a Pordenone, che si è unita alle voci di tanti cittadini che da tempo si lamentano del ritiro della plastica ogni 15 giorni, auspicandone la raccolta settimanale. Così, la prof Ciriani ha scelto di indossare un sacco di plastica giallo e avanzare una richiesta ben precisa: «Per cortesia signora GEA, può venire a prendermi una volta alla settimana sì o no? Due volte al mese non mi bastano. Un bacio dalla Vostra Prof Anna Ciriani».