FIUME VENETO - Con un aumento dei propri collaboratori del 30% nel periodo Covid, numeri che vanno ben oltre il raddoppio se si considera l'ultimo quinquennio, Spider 4 Web continua a investire nei dipendenti: l'agenzia friulana di digital marketing con quartier generale a Fiume Veneto ha ampliato il proprio organico in modo significativo, allargando le competenze e intensificando gli strumenti di relazione, le opportunità di confronto e i momenti di crescita reciproca, incrementando anche, in percentuale, a doppia cifra del volume d'affari.

ALCUNI NUMERI

«I 9 dipendenti del 2017 sono diventati oggi 20. Ma non ci fermiamo - affermano - ora siamo alla ricerca di tre nuove figure da integrare entro l'anno nell'area di Digital Marketing e Tech». I 12 nuovi clienti acquisiti nel primo semestre 2022 e i 36 nuovi progetti sviluppati descrivono una realtà in continua crescita. «L'approccio verso i clienti è concreto: siamo concentrati sulle performance e sui risultati. E possiamo fare questo solo operando con la contaminazione di competenze, professionalità e temi. Il lavoro in team è un valore aggiunto».

UN ESEMPIO

È il Team Day, evento con attività che cambiano ogni anno: a luglio abbiamo visitato la centrale idroelettrica di Malnisio a Montereale Valcellina, innovativa già al suo tempo e che oggi ospita una mostra dedicata a Thomas Edison. Sono stati organizzati momenti di riflessione in team in un contesto informale. «Con la collaborazione di un attore e una psicologa del lavoro, ci siamo focalizzati sullo sviluppo di soft skill attraverso l'uso del teatro per riflettere sull'importanza di competenze come motivazione, ascolto attivo, capacità organizzativa in team e comunicazione efficace», spiega Simone Perenzin, direttore generale di Spider 4 Web.

UN ESEMPIO

Il progetto di gamification con il porcellino salvadanaio è stata invece la soluzione individuata per attivare processi e relazioni positive tra i dipendenti. «L'idea era di introdurre un sistema per incentivare la collaborazione tra le persone e i diversi reparti attraverso i meccanismi tipici del gioco a premi», racconta ancora Perenzin. «Abbiamo scelto un gioco che favorisse i rapporti interni con un sistema di punteggi molto semplice e divertente. Su ciascuna scrivania è stato posto un porcellino salvadanaio e ogni settimana ogni collaboratore ha a disposizione una moneta da mettere nel salvadanaio di un collega sulla base di un gesto di attenzione ricevuto, una proficua collaborazione o anche solo una buona parola al momento giusto. A fine anno, in base al numero di monete ricevuto si accede a un sistema di premi».