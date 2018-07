L'educatore 19enne fa sesso con l'allievo minorenne: allontanato

di Paola Treppo

PORDENONE -maschi: ordinanza di custodia cautelare per unoche vive in un paese della provincia di. A dare esecuzione alla ordinanza, che prevede ilai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, sono stati i carabinieri, dopo oltre un anno di delicate e articolate indagini, nella mattinata di oggi, giovedì 4 luglio.L'indagine, Pais, dal greco "fanciullo", prende avvio nell'aprile dello scorso anno quando il genitore di un 14enne vede che il figlio comincia ad andare male a scuola e ha un atteggiamento diverso, strano:. Il genitore chiama i carabinieri perché capisce che c'è qualcosa di grave che non va. I militari dell'Arma esaminano il suo cellulare e capiscono che èdi 18enne. Questo ultimo lo induce a compiereL'indagine conferma che dal mese di gennaio 2017, nelle ore del doposcuola, l'educatore, approfittando del suo ruolo, aveva circuito almeno due studenti minorenni con i quali ha avuto. L'educatore cercava, in maniera seriale, di circuire i ragazzini con offerta di birre e sigarette; organizzava giochi divertenti con il fine di avere poi un contatto sessuale con gli studenti minori. Adesso non potrà più avvicinarsi a loro né a luoghi di aggregazione giovanile.