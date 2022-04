Vicenza ko in casa e il patron Rosso contestato Il Pordenone perde 4-1 (in casa) ed è già retrocesso

Pordenone-Benevento è finita 1-4 (0-2 il primo tempo) in un match valido per la 35/a giornata del campionato di Serie B. Campani a segno con Moncini (2' e 18') e Farias (67' e 72'). Per i padroni di casa che con questa sconfitta retrocedono matematicamente in Serie C unico gol di Gavazzi (86').

Altro ko

Vicenza-Perugia 1-2 (1-1) in un match valido per la 35/a giornata del campionato di Serie B. Veneti in gol con Dalmonte (2'). Umbri a segno con Curado (17') e Segre (57'). In tribuna il patron Renzo Rosso contestato.