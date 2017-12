Sulla Focus con 24 set â€‹di coltelli stipati nel portabagagli, denunciato

di Paola Treppo

AZZANO DECIMO (Pordenone) - Ventiquattro set dida cucina del valore stimato di 9000 euro circa. Li stavano trasportando tre romeni fermati adda una pattuglia dei carabinieri impegnata nel controllo del territorio. I coltelli da cucina eradi una Ford Focus. Erano destinati a essere venduti dal gruppo di romeni che non ha saputo giustificare la provenienza delle lame.Gli accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma, tuttora in corso, non hanno permesso di capire da dove vengano questi 24 set di coltelli e se sono autentici. Per questi uno dei tre, G.I. le sue inziali, 45 anni, senza fissa dimora, è statoa piede libero per acquisto di cose di sospetta provenienza; non si esclude gli venga contestato il reato di