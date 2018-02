di P.T.

PORDENONE - Sono 21mila gli articoli digriffatisequestrati dalla Guardia di finanza di Pordenone. Dodici le personeper l'ipotesi di reato di commercio di prodotti con segni falsi e: di questi, undici sono cittadini stranieri di nazionalità, marocchina e senegalese.Uno è un cittadino italiano ed è lui che, all’interno di un noto, proponeva la vendita accessori e articoli di abbigliamento. Durante controlli su strada delle Fiamme Gialle erano stati rinvenuti, in autovetture guidate da cittadini extracomunitari, centinaia di articoli di abbigliamento contraffatti e destinati alla vendita.Lo sviluppo delle indagini ha consentito ai finanzieri pordenonesi di accertare i canali di rifornimento e produzione, individuando in un negozio di abbigliamento e sartoria di, gestito da cittadini cinesi, il luogo in cui venivano di fatto confezionati i capi di abbigliamento contraffatti. I brands riprodotti sono Adidas, Armani, Burberry, Chanel, Colmar, Diesel, Dior, Fendi, Fred Perry, Geox, Gucci, Hogan, Lacoste, Luis Vitton, Moncler, Napapijri, Ralph Lauren, Ray Ban, Woolrich e Zara; è statodenaro contante per 21.700 euro.