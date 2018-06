Biancheria intima "Made in Italy"? No, era tutta prodotta in Ungheria

di Paola Treppo

GORIZIA e PORDENONE - La Gdf di Gorizia ha fermato un furgone proveniente dalla Slovenia dove ha rinvenuto e sottoposto a sequestro d’iniziativa 6.811 capi diinteramente prodotti in, ma riportanti sulle confezioni e sulle etichette interne il “tricolore italiano” e la dicitura “100% Prodotto italiano”.Dalla verifica della documentazione commerciale e di trasporto esibita dal conducente, bloccato a Gorizia nei pressi del valico di confine Sant’Andrea, è emerso che i capi d’abbigliamento sarebbero stati consegnati a un’azienda con sede in provincia diche li avrebbe venduti attraverso la propria rete, tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.Le successive attività investigative, condotte attraverso la tempestiva perquisizione dell’azienda importatrice e l’esame delle fatture di acquisto, hanno consentito di sottoporre a sequestro ulteriori 32.563 articoli di biancheria, per un totale di 39.374 prodotti, e di accertare che la società pordenonese, a decorrere dal 2013, ha acquistato dalla società ungherese, e in seguito commercializzato, ben 102.624 capi con le medesime caratteristiche di quelli intercettati al confine goriziano.e le perquisizioni d’iniziativa sono stati in seguito convalidati dalle Autorità Giudiziarie di Gorizia e Pordenone, mentre una consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ha confermato la falsa indicazione di origine italiana dei prodotti.L’amministratore dell’impresa pordenonese si è reso responsabile del reato dipunito fino a 2 anni di reclusione e con la multa massima di ventimila euro, mentre la società interessata all’illecito traffico è statada parte delle fiamme gialle goriziane per responsabilità amministrativa, essendo il suo amministratore autore di una violazione penale che configura la responsabilità dell’ente per gli illeciti dipendenti da reato.