In 10 minuti fermate 2 auto senza assicurazione: multa e sequestro

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - In soli dieci minuti pizzicano due automobilistie scatta ildelle vetture, oltre a due multe parecchio salate. È questo il bilancio della polizia locale di Pordenone nella giornata di ieri, sabato 14 luglio.Nel primo controllo in via Gemelli hanno trovato un ghanese di 43 anni, residente a, che si è giustificato dicendo di essersi. A soli dieci minuti dalla prima multa, ecco in via Grigoletti un nuovo controllo positivo.Stavolta un autista 33enne di origini romene e residente a Pordenone alla guida di un auto senza la copertura assicurativa. Dai controlli è emerso che il romeno era pure. Sono intensi i controlli della polizia locale di Pordenone e nel fine settimana sono pure intensificati per garantire la sicurezza dei cittadini lungo la viabilità urbana.