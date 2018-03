«Non l'ho sequestrata ma chiusa in casa per dispetto»: scarcerato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - «Non volevo sequestrarla,per dispetto dopo una lite». Così si difende S.L., ilarrestato giovedì scorso dai carabinieri diper l'ipotesi di sequestro di persona eDopo un, aveva chiuso a chiave la convivente,il figlio neonato. La donna aveva chiesto aiuto al 112 denunciando di essere stata picchiata e di temere per la propria incolumità. Sono stati i carabinieri a buttar giù la porta dell'alloggio dove la coppia era momentaneamente ospite all'agriturismo di Andreana di Villotta, a Chions. Poco distante i militari hanno poi rintracciato il 38enne: aveva in tasca la chiave della stanza.Nella tarda mattinata di ieri la posizione del 38enne è stata valutata dal gip Monica Biasutti, a cui il pm Pier Umberto Vallerin aveva chiesto di convalidare l'arresto e di applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. L'uomo, nHa risposto alle domande del gip spiegando che si trova in ununa situazione che crea tensioni all'interno della coppia. Ha perso lavoro e casa....