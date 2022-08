Va in questura per convertire la patente straniera, ma è un falso: multato di 5100 eruo e auto sequestrata

PORDENONE - Un 35enne straniero, residente in provincia di Treviso, è stato denunciato per uso di atto falso: si era presentato in questura a Pordenone per la conversione della propria patente di guida, rilasciata dalle autorità della Repubblica Ceca, ma in patria non aveva mai conseguito il documento. Sebbene il titolo di guida sembrasse a prima vista essere valido, a seguito di un controllo più accurato, la Polizia e i funzionari della Motorizzazione Civile hanno rilevato caratteristiche non conformi ai riferimenti autentici e varie differenze rispetto alle patenti rilasciate dalle autorità competenti, accertandone quindi la contraffazione.

All'uomo è stata anche contestata la violazione per guida senza patente, che prevede una sanzione amministrativa da 5.100 euro e il ritiro del documento di circolazione del mezzo, con sottoposizione del veicolo a sequestro amministrativo per la confisca, poiché l'automobilista è risultato recidivo a seguito di un primo controllo effettuato a Ferragosto, quando era stato fermato alla guida della stessa auto in provincia di Brescia.