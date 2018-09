Madre senza lavoro vive coi figli in un deposito: «Lo sfratto era una vergogna»

di Alberto Comisso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PASIANO - Vive da più di tre mesi con i due figli, uno di 12 e l'altro di 17 anni, in una stanzetta ricavata all'interno di un magazzino: 20 mq che le sono stati concessi da un imprenditore di Chions, Andrea Mio, che si è preso particolarmente a cuore la situazione. Lei ha meno di 50 anni ed è originaria di Pasiano. È separata, non ha un lavoro e riceve dei sussidi economici dai Servizi sociali. Che però arrivano in ritardo. Per questo il proprietario della casa dove viveva ha cominciato a farle...