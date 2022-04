PORDENONE - Prigioniero di una carta bollata. Il Sentiero delle operaie, che il Comune vorrebbe riqualificare nell'ambito della valorizzazione del verde pubblico, non può essere nemmeno sfiorato perché manca una singola relazione su alcuni rifiuti di natura edile che sono stati trovati durante le indagini svolte dai tecnici. E il fatto curioso è che tutte le indicazioni portano verso un'unica direzione: tolto l'amianto, che è già stato rimosso in sicurezza ancora mesi fa, non ci sono rischi particolari. L'esito dei campionamenti, infatti, è informalmente già noto. È quindi solamente una questione legata alla burocrazia. L'ennesima, verrebbe da dire. E in questo caso l'intoppo temporale priva la città di un percorso naturalistico che probabilmente non potrà essere sfruttato nemmeno durante la prossima estate. Questo perché i tempi del futuro cantiere non possono ovviamente essere immediati.

RALLENTAMENTO

È l'Arpa del Friuli Venezia Giulia a dover consegnare nelle mani del Comune la relazione finale sui campionamenti effettuati lungo il Sentiero delle operaie. I risultati sono già stati catalogati, manca solo il passaggio da scrivania a scrivania. Ma ancora non è avvenuto e allo stato attuale il Municipio ha le mani legate: il percorso verde non si può nemmeno sfiorare. Ci sono virtualmente le transenne. «Tutto deriva dal rinvenimento di alcuni scarti di natura edile - spiega l'assessore all'Ambiente di Pordenone, Monica Cairoli - che non c'entrano con il ritrovamento di amianto. Questo materiale pericoloso è stato immediatamente rimosso in assoluta sicurezza e si trattava tra l'altro di un quantitativo modesto». I laterizi, invece, erano sotterrati. «Una cattiva abitudine del passato», ha sottolineato l'esponente della giunta Ciriani che sta trattando la questione. Il materiale ritrovato è stato sottoposto alla cosiddetta caratterizzazione: in sostanza, è stato affidato a una ditta l'incarico di capire di cosa si trattasse e se ci fossero dei pericoli eventuali per la salute. I campionamenti sono stati correttamente trasmessi all'Arpa e nell'area del Sentiero delle operaie sono stati anche praticati dei fori piezometrici. Cioè si è scandagliato il terreno in profondità per verificare la presenza di sostanze liquide nocive.

L'ITER

«La nostra modalità di intervento - illustra ancora l'assessore comunale Monica Cairoli - sono state pienamente accettate da Arpa e di fatto l'iter si è concluso». In poche parole, il Comune adesso non può e non deve fare più nulla. «Nella relazione di Arpa che stiamo attendendo - prosegue Cairoli - saranno contenuti non solo i risultati definitivi delle analisi, ma anche le modalità future di intervento». L'agenzia regionale, infatti, dirà cosa si potrà fare e cosa invece sarà vietato lungo il Sentiero delle operaie. «Fino a quel momento - spiega ancora l'assessore - abbiamo le mani legate e non possiamo far partire il cantiere». Le festività (Pasqua, ora il 25 Aprile, poi il Primo maggio) sicuramente non aiutano a snellire il lavoro della burocrazia. Ma il ritardo nell'arrivo della relazione ha già il suo impatto sui programmi del Comune. Per riqualificare definitivamente il Sentiero delle operaie, infatti, non basterà qualche settimana. E sembra praticamente impossibile che l'area verde possa essere messa a disposizione della cittadinanza entro l'estate. Il cammino comincia a fianco del parco Baleno - di fronte appunto all'ex cotonificio di viale Martelli - si immerge dentro la natura e sbuca nell'area verde della Santissima, a fianco del ponte di Adamo ed Eva. Proprio da qui prenderanno avvio i lavori. Vista l'esondabilità della zona, lungo il percorso verrà costruita una passerella sospesa in griglia d'acciaio.