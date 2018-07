Miss Mondo: a Udine vince Chiara, tutto pronto per la sfilata ad Aviano

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVIANO (Pordenone) - Il tour diFriuli Venezia Giulia fa tappa adal Befed giovedì 12 luglio.è il concorso die talento che seleziona la rapprentante italiana per il più antico e prestiogioso concorso di bellezza al mondodove, per la corona mondiale, si sfidano 140 nazioni.Lo scorso 10 giugno, a Gallipoli, la campana Nunzia Amato ha vinto il titolo di Miss Mondo Italia e a novembre partirà per un mese in Cina a rappresentare l'Italia. La manifestazione è curata dall'Agenzia Mecforyou esclusivista regionale per il marchio di Miss Mondo Italia. Le ragazze che vinceranno alla tappa di Aviano si qualificano per le finali regionali e la finalissima regionale dove verrà eletta la nuova Miss Mondo Fvg.La collaborazione con il Befed continuerà a ottobre a Fiumicello (Udine) dove, durante la finale regionale disarà eletta una delle finaliste regionali di Miss Mondo Italia. In Fvg saranno sette le ragazze che partiranno per Gallipoli alla finale nazionale dove tra 150 finaliste verrà eletta Miss Mondo Italia. Le vincitrici della serata premieranno anche i vincitori del torneo Mi Games a Lignano, previsti dal 19 al 22 Luglio.Chiara, di 18 anni, di Udine, modella col sogno di diventare avvocato ha conquistato invece il titolo di Miss Vitalitys e la corona; a seguire Maloti 17 anni di Martignacco, Miss Gc Cagnè; Arianna di 18 anni, di Udine, Miss Caroli Hotels, e Valentina di Udine con 95 voti ha conquistato la fascia di Miss web By Agricola. Sono state premiate con il titolo di Miss Giangio Jessica die Miss Demar, Giulia, 16 anni diL'iscrizione al concorso è gratuita chiamando al 3450600644 oppure compilando il modulo direttamente sul sito www.missmondo.it.