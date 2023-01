L'attore Sebastiano Somma incontra il pubblico a Sacile e Zoppola

PORDENONE Sebastiano Somma è Pablo Neruda in “Vi presento Matilde Neruda”, il nuovo spettacolo-concerto scritto da Liberato Santarpino, che sarà ospite del Circuito ERT per cinque serate. Le prime tre sono in programma oggi, al Cinecity di Lignano Sabbiadoro (alle 20.45), domani al Teatro Zancanaro di Sacile (alle 21) e sabato all’Auditorium Comunale di Zoppola (alle 20.45). Le altre due saranno in marzo, venerdì 3 al Ristori di Cividale e sabato 4 al Marin di Grado. Sui palchi regionali saliranno, oltre a Sebastiano Somma, anche Morgana Forcella, nel ruolo di Matilde Urrutia, un quintetto di musicisti – Emilia Zamuner alla voce, Giuseppe Scigliano al bandeneon, Marco De Gennaro al pianoforte, Gianmarco Santarpino al sassofono e Liberato Santarpino al violoncello – e due danzatori, Enzo Padulano e Francesca Accietto.

L’attore e regista incontrerà il pubblico prima delle repliche di Sacile e Zoppola. Domani nel foyer del Teatro Zancanaro di Sacile, alle 19; sabato nella Biblioteca comunale di Zoppola, alle 19. Gli incontri sono a ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento dei posti.