Classifica scuole migliori, "Le Filandiere" di San Vito al primo posto in Friuli Venezia Giulia

Qual è la scuola che in Friuli Venezia Giulia prepara al meglio lo studente per il mondo del lavoro o l'inizio di un percorso universitario? Secondo la classifica pubblicata oggi da Eduscopio della fondazione Agnelli non c'è alcun dubbio. Il miglior liceo in regione è quello de "Le Filandiere" di San Vito al Tagliamento, che conquista il primo posto assoluto con un indice medio FGA pari a 86,23 (ottenuto dalla media dei voti e dei crediti universitari conseguiti dagli studenti della scuola in percentuale ai crediti previsti nel primo anno di corso).

"Le Filandiere": miglior liceo anche per l'indirizzo scientifico

Ma procediamo con ordine, perché la classifica è ampia e, giustamente, ramificata per sottocategorie, che tengono conto della provincia nella quale si intende proseguire il percorso scolastico e dell'indirizzo di studi scelto. Per chi corteggia le materie scientifiche "Le Filandiere" mantiene invariata la sua prima posizione, seguita dal "Marchetti" di Udine con un punteggio di 82,97. Chiude il podio il "Grigoletti" di Pordenone, che scende di pochissimo a 82,01 punti. Ma intanto sono già due i licei della provincia pordenonese modelli di un'ottima formazione scientifica a livello regionale. Trieste la si incontra solo al quarto posto con il liceo "Oberdan", che chiude con un indice pari a 82,01.

Le materie umanistiche, vince il LeoMajor a Pordenone

Per i divoratori di libri e appassionati di lettere antiche validissima è la scelta del "Leopardi Majorana" a Pordenone, al primo posto per l'indirizzo classico con 82,05. Seguono lo "Stellini" di Udine e il "Petrarca" di Trieste con un buon 76,9. Svetta invece con 73,89 il "Caterina Percoto" di Udine come il miglior liceo linguistico della regione, sorpassando di pochissimo "Le Filandiere", che questa volta si ferma a 73,53. Il terzo posto se lo gioca il "Convitto Nazionale Paolo Diacono" di San Pietro al Natisone con il punteggio di 72,04.

Pordenone eccelle con due indirizzi tecnici

Per coloro che invece puntano a una formazione tecnico tecnologica che li prepari subito al lavoro post diploma, la città affacciata al Noncello offre due buonissime prospettive con l'istituto "Sandro Pertini" e il "Kennedy", rispettivamente al primo (73,57) e secondo (67,22) posto. Chiude il giro il "Malignani" di Udine con un indice Fga a 65,33. Per quanto riguarda il curriculum tecnico economico netto è lo stacco dello "Zanon" di Udine con 64,09, che lascia indietro l'"Einaudi" di Palmanova, il triestino "Leonardo Da Vinci" e il "Mattiussi" di Pordenone.