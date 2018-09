Scuola senza insegnanti per motivi burocratici: genitori dal prefetto

di Alberto Comisso

PORDENONE Sit-in davanti alla Prefettura. Una trentina di genitori, i cui figli sono iscritti all'Istituto comprensivo di Cordovado, hanno fatto sentire ieri pomeriggio la loro voce sulla criticità che si manifesta dall'inizio dell'anno scolastico 2018-19. Quattro di loro sono stati ricevuti dal prefetto Maria Rosaria Maiorino, che ha promesso di farsi carico della situazione e di portare l'istanza nelle sedi opportune. La questione è complessa e riguarda, in particolare, la media Fermi di Bagnarola di Sesto al Reghena, dove, a causa della carenza del personale amministrativo, le nomine di molti insegnanti sono ferme. Ciò sta comportando una contrazione dell'orario di lezione: dal 10 settembre gli alunni sono costretti a fare soltanto tre ore al giorno e, in alcuni casi, capita che vengano spostati dalla loro classe per essere aggregati a un'altra.



CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO