PORDENONE - Ieri sono arrivate alle famiglie che hanno visitato il liceo Grigoletti durante scuola aperta, le mail con la notizia che il liceo musicale non sarà nella scuola della città, ma a San Vito al Tagliamento presso Le Filandiere. Un fulmine al ciel sereno, in quanto tanto si era espresso il sindaco Alessandro Ciriani a portare nel cuore di Pordenone il primo indirizzo della provincia. La città si è aperta alla musica e vanta di numerose scuole private che avrebbero potuto collaborare con il liceo. La notizia ha un sapore dolce-amaro. Dolce perché finalmente il territorio potrà iniziare a sperare di dare continuità alle scuole medie. Ma al tempo stesso amaro: per le famiglie il dilemma è legato ai trasporti. Anche in considerazione delle attività pomeridiane, tipiche di un liceo musicale, il centro città è più facile da raggiungere da ogni angolo della provincia. Non dimentichiamo che in città vi è una delle scuole storiche di eccellenza sul versante musicale, la media Lozer. Il liceo a Sacile non è partito per due anni per mancanza di iscritti, forse proprio per il decentramento, ora gli occhi sono tutti puntati sul liceo Le Filandiere, la scommessa è di farlo partire proprio a settembre.



L'ANNUNCIO

Il commento a caldo è venuto dal consigliere regionale, Alessandro Basso che così argomenta la scelta fatta dalla Regione. «Speriamo sia la scelta migliore ha dichiarato e che sia vicina ai bisogni delle famiglie». Più critico Ettore Michelazzi, presidente regionale del sindacato rappresentativo Anief, musicista e docente di liceo che se pur ha ben appreso l'iniziativa di aprire un liceo musicale, ne rileva le criticità. «Il problema fa sapere è relativo al bacino d'utenza, la nostra regione è tra le peggiori per presenza di scuole medie ad indirizzo musicale, nella stessa provincia di Pordenone dovrebbero essercene almeno una decina, di conseguenza i licei musicali stentano a partire. L'Ufficio scolastico valuta di non far partire nuovi indirizzi musicali alle medie nonostante i potenziali iscritti e l'organico non viene assegnato di diritto ma di fatto, da una decina d'anni, dunque, si rifiutano nuovi percorsi musicali e le nuove classi vengono centellinate». Il paragone è con il resto d'Italia, dove la situazione anche a seguito dei passati tagli, resta più florida. «In Friuli Venezia Giulia si è partiti tardi, già comunicare in questo momento l'apertura dell'indirizzo musicale a ridosso delle immatricolazioni significa iniziare una corsa contro il tempo per trovare gli iscritti sostiene Michelazzi in più vi è il problema logistico, in centro città sarebbe stato più opportuno, anche se l'organizzazione di un liceo musicale è molto complessa, perciò all'interno di un istituto di 1600 allievi forse sarebbe stato più difficile attuarlo, staremo a vedere, personalmente mi auguro che questa volta possa decollare e che non succeda quanto accaduto a Sacile, una città dal punto di vista culturale attenta alla musica e servita anche dal trasporto ferroviario. Ma ripeto il problema più rilevante sta a monte, le scuole medie dovrebbero avere maggiori classi dedicate alla musica affinché, ci sia una continuità al liceo».



LA CONTINUITÀ

Antonella Piccolo della Cisl scuola valuta positivamente la possibilità per gli studenti di terza media di iscriversi ad un liceo musicale, «trattasi di una opportunità per il territorio, la scelta è ricaduta sulle Filandiere poiché è una realtà più contenuta ed è vicino ad una scuola media, un'occasione ricercata». Di certo resta la delusione per i docenti del Grigoletti che tanto si sono spesi per il progetto e per tutte le famiglie che hanno visitato la struttura di via Interna con la proposta del liceo musicale che proprio al fotofinish è stato assegnato al liceo Le Filandiere. Un liceo che quest'anno è stato valutato tra i migliori in regione dalla Fondazione Agnelli. Le famiglie dovranno anche valutare gli sbocchi professionali che offre un liceo musicale. «Non pensiamo ha chiarito il presidente dell'Anief che tutti coloro che scelgono il liceo musicale poi optino per il Conservatorio, molti si iscrivono ad altre facoltà, in quanto la preparazione è comunque liceale». Giorni, dunque, di passione per le famiglie, alcune deluse per non trovare in centro città il liceo musicale, di certo il Sanvitese è stato accontentato. In poco tempo si dovranno fornire agli interessati le modalità per partecipare alle selezioni che sono necessarie e dovranno fare i conti con gli iscritti.