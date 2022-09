FONTANAFREDDA - Iscritti in aumento ai servizi pre e post scuola offerti dal Comitato genitori Fontanafredda. L'associazione dei genitori degli alunni che frequentano l'Istituto comprensivo è, da anni, il punto di riferimento per le famiglie del comune per i servizi parascolastici offerti in vari plessi del comune, dalla scuola dell'infanzia alle scuole secondarie di primo grado, che partono il prossimo lunedì. In questo primo scorcio di anno scolastico le attività pomeridiane fanno parte, invece, del progetto Sos scuola, proposto nelle giornate di vacanza da scuola, a Natale, a Pasqua, a Carnevale, nonché nel periodo dell'avvio dell'anno scolastico e nel primo periodo successivo alla fine delle lezioni, in giugno.



PEDIBUS

Tra le attività proposte, la prima nata è sicuramente il Pedibus, che oggi conta tre linee attive, la Rossa, l'Azzurra e la Verde a Fontanafredda, nonché la Viola a Vigonovo (da via Baracca alla Oberdan). Non sono attive le linee Gialla (via IV Novembre) e Arancione (da Ranzano alla Oberdan), perché mancano i pediautisti. «Abbiamo - spiega Moira Cusin, presidente dell'associazione - un numero crescente di richieste per tutte le linee, ma con il numero di volontari attuale dobbiamo mettere un limite alle iscrizioni, perché altrimenti due volontari per linea non basterebbero. Ecco, quindi, il rinnovo dell'invito a tutti, genitori, zii, nonni e nonne, volontari in genere, di dare la propria adesione per questo servizio importante. Il numero di richieste è crescente e, se avessimo i volontari, potremmo riattivare anche le linee Gialla e Arancione». Numeri crescenti anche per gli altri servizi. Ad oggi il numero di bambini iscritti ai vari servizi supera i 200. Un numero consistente, che abbraccia i vari plessi dell'Istituto comprensivo, ma anche la scuola paritaria Anto Zilli e il nido integrato Mamma Margherita. Dopo due anni di arrivi a scuola in linea con le disposizioni Covid, torna il servizio di Presto a scuola, ossia la possibilità per i genitori che lavorano di lasciare i loro figli a scuola in anticipo rispetto al suono della campanella. «Il servizio - spiega Cusin - sarà attivo alla scuola dell'infanzia paritaria Zilli e all'infanzia Rodari, nonché nei plessi delle primarie Marconi e Pellico».



DOPOSCUOLA

Il doposcuola sarà attivo dalle 16 alle 17.45, alla paritaria Zilli e al Nido integrato Mamma Margherita. Due le tipologie di doposcuola: Il Tempo scuola Plus, attivo alla Oberdan di Romano e alla Marconi, dalle 12.55 alle 16, con proposte varie, tra cui il servizio mensa e l'aiuto a svolgere i compiti, attivato anche alla Svevo, dalle 13.45 alle 16.45, ma al momento con il trasporto dei ragazzi alla Marconi. Il Dopo scuola viene proposto, invece, dalle 16 alle 18. Sull'organizzazione delle attività del Comitato interviene anche l'assessora Cristina Centis, che in questi ultimi giorni ha avuto diversi colloqui con la neo dirigente Maria Carmelo Romeo. «Massima collaborazione tra scuola e comune all'avvio di questo nuovo anno scolastico; accanto al comitato genitori, che, attraverso i propri servizi, svolge un prezioso compito a sostegno delle famiglie, abbiamo trovato risposte immediate in merito agli spazi di cui il Comitato necessita per accogliere gli oltre 110 alunni che alternano la loro presenza alla Marconi nei servizi Dopo scuola e Tempo scuola plus; tra loro 27 ragazzi della scuola secondaria: per il prossimo anno, in attesa di centralizzare i servizi pomeridiani a Risorgiva, vi è la massima disponibilità, da parte della neo dirigente, ad accogliere i ragazzi della secondaria, che si fermano nel pomeriggio, nel plesso di appartenenza».